كشف الفنان عصام عمر، عن كواليس مشاركته في مسلسل «بالطو»، مؤكدًا أن تجربة المسلسل كانت مرعبة بالنسبة له؛ نظرًا لأن التجارب الفنية السابقة له كان محض أدوار مساعدة.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أنه رفض في البداية تقديم الدور، لرؤيته أن التوقيت غير مناسب بالنسبة له لخوض البطولة، ومن الممكن أن يكون هناك نجوم شباب أحق بهذه الفرصة أكثر منه.

وأشار إلى أنه كان يثق في مخرج العمل عمر المهندس، ومؤلف المسلسل أحمد عاطف، ولكنه شعر بالخطورة من تقديمه البطولة، مؤكدً تعاون الجهة الإنتاجية والفنانين المشاركين في العمل.

وأكد أن أجواء العمل كانت مليئة الحب والتعاون، وأن كل ممثل بالمسلسل حاول تقديم أفضل ما لديه حتى يخرج العمل بأفضل صورة.

وعن إمكانية تقديم جزء ثانِ لمسلسل «بالطو»، صناع العمل لم يستقروا على تقديم الجزء الثاني من مسلسل بالطو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وتدور أحداثه حول مهنة الطب والتمريض والأحداث التي تقع في الوحدات الصحية.