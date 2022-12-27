برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي: سحب ترابية من الصحراء الكبرى تجتاح إسبانيا

أعلن برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن كميات ضخمة من الأتربة القادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية تجتاح اسبانيا في الوقت الحالي.

وذكر البرنامج، ومقره في مدينة ريدينج في بريطانيا، أن الأتربة سوف تؤثر على جودة الهواء في معظم أنحاء منطقة غرب المتوسط، بما في ذلك بشكل رئيسي سائر اسبانيا وأيضا أجزاء من إيطاليا وغرب فرنسا.

وأشار البرنامج إلى أن السحب الترابية تتزامن مع موجة الحرارة التي تجتاح اسبانيا، وأوضح أن الظاهرتين ناجمتين عن الهواء الساخن القادم من الصحراء الكبرى الإفريقية.

ونقل عن الباحث مارك بارينجتون قوله في بيان: "خلافا لبعض موجات الطقس في منطقة المتوسط في وقت سابق هذا العام، تشير تنبؤاتنا إلى تزايد تركيز الجزيئات قرب السطح، وكذلك على ارتفاع أعلى في الغلاف الجوي".

وذكر البيان أن سحابة ترابية كثيفة بصفة خاصة سوف تتشكل فوق جزر الكناري.

وتمثل خدمة مراقبة الغلاف الغلاف الجوي أحد الخدمات التي يقدمها برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، حيث تقوم بتحليل صور الأقمار الصناعية لتقديم بيانات بشأن الغلاف الجوي والمحيطات والأرض وتغير المناخ والأمن والطاقة.

وما زال مقر الخدمة يقع في بريطانيا رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.