المحكمة العليا الألمانية تؤيد حظرا سابقا على القنب حاليا

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أيدت المحكمة الدستورية الألمانية الحظر الحالي على القنب، حسبما حكم قضاة اليوم الثلاثاء.

وأعلن قضاة المحكمة الألمانية الأعلى درجة عدم قبول طلبات قدمها ثلاثة قضاة بمحاكم جزئية في ثلاث ولايات ألمانية.

وعلقت المحاكم الجزئية الإجراءات المقابلة ولجأت إلى المحكمة الدستورية الألمانية للحصول على توضيح.

وتشير المحاكم المحلية إلى أن حظر القنب، الذي يعاقب عليه القانون، يتدخل بصورة غير متناسبة في حرية التصرف العامة، وفي الحقوق الشخصية والحرية الشخصية.

ورغم ذلك أشارت المحكمة الدستورية إلى أن قرار عام 1994، الذى يتم بمقتضاه تجريم حيازة منتجات القنب وتهريبها وتوريدها وتوزيعها وجلبها دون تصريح، يتفق مع القانون الأساسي. وأوضحت أنه لم يتغير شيء في الوضع الفعلي والقانوني.

وتسعى الحكومة الألمانية في هذه الآونة إلى تقنين القنب.

وتشير مسودة قانون إلى أن حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للأشخاص فوق سن 18 وزراعة ثلاث نبتات بحد أقصى أمر مشروع.