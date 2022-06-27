الأمن اللبناني يوقف سيدتين في قضية تعنيف الأطفال داخل حضانة

أعلنت قوى الأمن اللبنانية، اليوم الثلاثاء، توقيف سيدتين في قضية تعنيف الأطفال داخل أحد دور الحضانة.



وقالت قوى الأمن الداخلي، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر استياءه حول تعرّض أطفال للضرب والتعنيف داخل أحد دور الحضانة، جرى ليل أمس الإثنين توقيف مدعوّتَين .



وأشارت إلى أن التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء.



وانتشر أمس الإثنين مقطع فيديو صادم من داخل حضانة في لبنان يظهر إحدى العاملات وهي تعنف وتضرب الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم السنة.



وأحدث الفيديو حالة من الغضب عمت الشارع اللبناني، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق مالكة الحضانة والعاملات بداخلها.