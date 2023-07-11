رئيس البرلمان العربي يشارك كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المُبكرة في جمهورية أوزبكستان

شارك رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها جمهورية أوزبكستان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة طشقند تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وإجراء محادثات مع المسئولين في جمهورية أوزبكستان.

وخلال زيارته العديد من اللجان الانتخابية كمراقب دولي، أشاد رئيس البرلمان العربي بسير عملية الانتخابات، مؤكدا أنها اتسمت بالنزاهة والحيادية والشفافية، مثمناً النسبة المرتفعة لإقبال الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات، والتي عكست حرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية.

وبعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية أوزبكستان فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف في هذه الانتخابات، تقدم رئيس البرلمان العربي بخالص التهاني إلى الرئيس، مؤكداً أن تجديد الشعب الأوزبكي ثقته في الرئيس شوكت ميرضيائيف يعكس قيادته الحكيمة وحكمه الرشيد للبلاد، متمنياً له وللشعب الأوزبكي المزيد من التقدم والازدهار.

جدير بالذكر أنه في إطار هذه الزيارة الرسمية، التقى رئيس البرلمان العربي مع كلٍ من رئيس مجلس النواب ورئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وكلا المجلسين على كافة المستويات.