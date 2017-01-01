مدبولي: آثرنا عدم الحديث عن الطروحات إلا بعد الانتهاء من العقود والصفقات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة نجحت في إنجاز العديد من الخطوات، بينها الإعلان عما تنفيذه من برنامج الطروحات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة آثرت عدم الحديث عن الطروحات إلا بعد الانتهاء من العقود والصفقات التي تعهدت بها.

وأوضح أن الحكومة أعلنت من قبل، أنها تستهدف جمع ملياري دولار من عمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص بعدد من أصول الدولة.

ولفت إلى أنّ هذا الملف يحظى باهتمام كل المصريين، موضحا أن الدولة بذلت جهودا كبيرا على مدار الفترات الماضية في الإطار.