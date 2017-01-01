 مدبولي: آثرنا عدم الحديث عن الطروحات إلا بعد الانتهاء من العقود والصفقات - بوابة الشروق
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مدبولي: آثرنا عدم الحديث عن الطروحات إلا بعد الانتهاء من العقود والصفقات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 4:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 4:19 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة نجحت في إنجاز العديد من الخطوات، بينها الإعلان عما تنفيذه من برنامج الطروحات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة آثرت عدم الحديث عن الطروحات إلا بعد الانتهاء من العقود والصفقات التي تعهدت بها.

وأوضح أن الحكومة أعلنت من قبل، أنها تستهدف جمع ملياري دولار من عمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص بعدد من أصول الدولة.

ولفت إلى أنّ هذا الملف يحظى باهتمام كل المصريين، موضحا أن الدولة بذلت جهودا كبيرا على مدار الفترات الماضية في الإطار.


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