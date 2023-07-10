نجم الإسماعيلي السابق: الفريق يحتاج إلى ثورة فنية لتصحيح أوضاعه

أعرب حمام إبراهيم نجم الإسماعيلي السابق في جيل التسعينات عن سعادته بعد ضمان الدراويش، البقاء في بطولة الدوري العام الممتاز في الموسم المقبل بعد تحقيق الفوز على الداخلية في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس بهدف نظيف سجله ياو أنور ليرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 36.

وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية: «الإسماعيلي اخد اللى عايزه من اللقاء بالحصول على أغلى 3 نقاط ضمن بها البقاء لكنه لم يقدم العرض المنتظر، رغم المؤازرة الجماهيرية والتقدم بهدف مبكر حيث تراجع اللاعبين إلى الدفاع بشكل مبالغ فيه لكن توج في النهاية بالفوز.

وأضاف نجم الدراويش السابق: «يجب من الآن العمل على تصحيح الأوضاع وتكاتف الجميع من مجلس الإدارة ورموز الإسماعيلي ويجب أن نبدأ ثورة التصحيح بعد أن مر هذا الموسم على خير».

واختتم حمام إبراهيم: «يجب التعاقد مع صفقات تليق باسم الدراويش بدلا من اللاعبين الذين تم جلبهم في المواسم الأخيرة ولم يحققوا المطلوب منهم وابتعد الإسماعيلي الضلع الثالث في الدوري مع الزمالك والأهلي عن المنافسة حيث كان يصارع من أجل البقاء في آخر 4 مواسم».