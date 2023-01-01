ضبط متهمين سرقة أسلاك كهربائية من شقق تحت الإنشاء بمدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين في واقعة سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من شقق سكنية تحت الإنشاء بمدينة بدر.

بدأت الواقعة بضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، ومفك، وقصافة.

وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكابه عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.