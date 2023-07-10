مستشار إعلامي سعودي: دول الخليج تلعب دورا محوريا في إنقاذ البشرية من الحروب

قال ناصر الغربي مستشار إعلامي سعودي، إن دول الخليج دأبت منذ نشأتها، على تقديم الدعم والمساندة، وتحقيق المصالح الإنسانية حماية للشعوب، من خلال المساعدات الإنسانية والمساهمة في حل الأزمات.

وأضاف «الغربي»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي تامر حنفي ببرنامج «هذا المساء»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن العالم الآن يعول دول الخليج بالشيء الكثير في معالجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن دول الخليج، وبخاصة المملكة العربية السعودية، لعبت وتلعب دورا مهما ومحوريا ومؤثرا في إنقاذ البشرية من هذه الحروب، ومساعدة الدول على تجاوز مثل هذه الأزمات، وإيجاد معابر لمفاوضات السلام وإطلاق الرهائن.

وتابع أن المساهمة في عودة تصدير الحبوب هو إنقاذ للبشرية، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرًا اقتصاديًا وغذائيًا كبيرًا في حال توقف مثل هذه الصادرات.

وأشار إلى أن دول الخليج لها ثقل سياسي واقتصادي محوري وفاعل في تحقيق السلام، وتقريب وجهات النظر، وسد الفجوات والصراعات التي تحدث في شتى أصقاع العالم.

