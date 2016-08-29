فريق من خبراء الجيولوجيا يطلقون على عام 1950 بداية «عصر الإنسان»

اقترح فريق من كبار خبراء الجيولوجيا، اعتبار عام 1950 بداية ما يطلق عليه اسم عصر الانسان أو حقبة التأثير البشري "الأنثروبوسين".

ويقسم خبراء الجيولوجيا تاريخ الأرض إلى عصور مختلفة، علما بأننا نعيش حاليا في العصر الهولسيني أي "العصر الحديث"، والذي بدأ قبيل 12 ألف عام، بعد العصر الجليدي الرئيسي الأخير.

غير أنه نظرا لأن الجنس البشري قام مؤخرا بتغيير الأرض بشكل كبير، من خلال انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتدمير الأنظمة البيئية ووسائل أخرى، يعتقد الخبراء أن هناك حاجة لتسمية عصر جديد.

وأعلنت مجموعة عمل حقبة التأثير البشري اليوم الثلاثاء أن مجموعة من الصخور الرسوبية من بحيرة صغيرة في كندا ستكون هي المرجعية لبداية العصر الجديد.

ويفضل الباحثون على وجه التحديد طبقة الصخور الرسوبية التي تعود لعام 1950.

وحدد الخبراء بداية عصر الإنسان من خلال رصد دلالات جيولوجية في العينة الصخرية الكندية، ولا سيما آثار تسرب إشعاعي من اختبار أسلحة نووية بعد الحرب العالمية الثانية. ويتم رصد نظائر البلوتونيوم هذه في مختلف أنحاء العالم.

ومن أجل أن تكتسب تسمية "عصر الإنسان" صفة قياسية عالمية من الناحية الجيولوجية، لا بد أن تصوت ثلاث هيئات رفيعة المستوى على اقتراح مجموعة عمل حقبة التأثير البشري. ومن المقرر أن يصدر قرار في هذا الشأن بحلول أغسطس العام المقبل.