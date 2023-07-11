أثار مقطع فيديو لتعنيف طفل داخل دار حضانة في لبنان، سخطًا واسعًا في البلاد، ما دفع السلطات للتحرك.

وأظهر مقطع الفيديو، مربية في الحضانة وهي تعتدي على أحد الأطفال على فمه، وحشر الطعام بفمه لكي يأكل.

وتحركت السلطات اللبنانية على الفور، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إغلاق الحضانة بالشمع الأحمر إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف الأطفال.

ودعت القضاء اللبناني إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين، وقالت إن الإغلاق لا يكفي، ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر.

فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف كل من المدعوتين د. ح. (مواليد 1979)، و ط. م. (مواليد 1985)، وأكدت أن التحقيق مستمر بناء لإشارة القضاء.