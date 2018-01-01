 ضبط 27 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بالغربية - بوابة الشروق
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ضبط 27 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بالغربية

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 11:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 11:49 ص

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 27 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية، وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوكتوك، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


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