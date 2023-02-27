ميسي: رأيت جيلا يقاتل من أجلي بالمونديال

تحدث الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن تفاصيل التتويج بقلب كأس العالم 2022، وأجواء إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ليونيل خلال ظهور تلفزيوني في الأرجنتين: «الانتقال لـ إنتر ميامي؟ سعيد بالقرار الذي اتخذته، جاهز ومتحمس للتحدي الجديد، عقليتي ورأسي لم يتغيرا وسأحاول تقديم أقصى ما لدي للنادي وسأحاول اللعب في أعلى المستويات».

وتطرق للحديث عن التتويج المونديالي المثير: «مجموعة متحدة وقوية للغاية، خضنا 35 مباراة دون خسارة ولم نكن نعرف كيف سنتعامل بعد الخسارة».

وأضاف: «كان هناك الكثير من اللاعبين الذين خاضوا أول بطولة كأس عالم لهم، قلت لهم المباراة الأولى كانت الأصعب، وأظهروا بعد ذلك أنهم لا يهتمون بأي شيء فكانوا أقوياء للغاية».

واستمر في حديثه: «بعد كوبا أمريكا، الفريق بدأ يلعب بشكل جيد ويعرف كيفية التعامل في لحظة في المباريات، وهو ما جعلنا أقوياء».

واختتم ليونيل ميسي: «قضيت وقتا سيئا واُنتقدت كثيرا، لكن رأيت جيلا قاتل من أجلي حتى الموت ودافعوا عني وهذا جميل بالنسبة لي، وأشكرهم على حبهم والقتال».