نيوزويك: موافقة تركيا على انضمام السويد للناتو صفعة لـ بوتين

اعتبرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في تقرير لها الأثنين، أن موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعد صفعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عارض نمو الحلف العسكري الغربي، وطعنة في قلب العلاقة بينه وبين نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وسعى أردوغان إلى إبقاء نفسه كوسيط رئيسي بين روسيا والغرب وسط الحرب الروسية الأوكرانية، وسار على خط ضيق بين معارضة الغزو الروسي لأوكرانيا مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع بوتين.

وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج أن أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد للحلف إلى البرلمان التركي "في أقرب وقت ممكن".

وعارضت تركيا عضوية السويد بسبب مخاوف بشأن جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب، وكذلك دعوات لستوكهولم لقمع الجماعات الكردية في بلادهم.

وقال ماتيو دروين، باحث من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في أوروبا وروسيا وبرنامج أوراسيا، إن تحول تركيا في موقفها بشأن عضوية السويد في الناتو قد يكون نتيجة إدراك أردوغان أنه "لا يوجد شيء آخر يمكن انتزاعه" كتنازلات من السويد.

واعتبر أن عضوية السويد ستكون "فشلا استراتيجيا وسياسيا كبيرا لروسيا" ونتيجة "عدوان روسيا على أوكرانيا"، على حد تعبيره.

وأكد أنها "نكسة شديدة لفلاديمير بوتين لأنه، من الواضح، بدلا من تقسيم التحالف، تقارب التحالف من بعضه البعض".

وقال إنه في حين أن علاقات السويد مع دول الناتو لن تتغير كثيرا، حيث لطالما كانت أقرب شريك للحلف، فإن عضويتها ستعني أن بحر البلطيق "يصبح تقريبا بحيرة الناتو"، مما يجعل من الصعب على روسيا المناورة في تلك المنطقة.