معهد أمريكي يرجح فقدان روسيا قبضتها على باخموت الأوكرانية

رجح معهد دراسة الحرب الأمريكي، فقدان روسيا قبضتها على مدينة باخموت الأوكرانية، وذلك مع زيادة احتمال استعادة الهجوم المضاد الأوكراني السيطرة على المدينة، بعدما أعلنت أوكرانيا محاصرتها لها.

وأشار تقرير المعهد، الذي تم نشره الأثنين، إلى أن مصادر عسكرية أوكرانية تزعم أن باخموت محاصرة وأن طرق الإمداد في المدينة وأماكن التمركز الروسية حولها "تحت سيطرة النيران الأوكرانية"، مما يعني أن جميع القوات الروسية حالياً في مدى الأسلحة الأوكرانية في كل نقطة، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

واعتبر مركز الأبحاث أن هذا التطور ربما يعني أن أوكرانيا تحقق نجاحا في خطتها "لمحاصرة" القوات الروسية داخل المدينة، وأضاف أن تكتيكات أوكرانيا ربما "تهدد بشكل موثوق" قدرة روسيا على الحفاظ على سيطرتها على باخموت.

وأضاف التقرير أن المسئولين الأوكرانيين أوضحوا مؤخرا أن أوكرانيا تسعى إلى محاصرة القوات الروسية داخل المدينة، وبذلك يبدو أن "العمليات الأوكرانية في منطقة باخموت في الأيام الأخيرة كانت تهدف إلى محاصرة القوات الروسية ببطء في المدينة وحولها".

وأوضح المعهد الأمريكي أن "الإشارات المستمرة" من قبل المسؤولين الأوكرانيين حول المدينة و "القلق الواضح" من المدونين العسكريين الموالين لروسيا يشيروا إلى أن "الإجراءات الأوكرانية المضادة في هذا الاتجاه ربما تهدد السيطرة الروسية على باخموت، على الرغم من أنه من السابق لأوانه بكثير التنبؤ بتحرير المدينة".

وفي غضون ذلك، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على تطبيق التواصل "تليجرام"، الاثنين، إن القوات بالقرب من باخموت "أبقت مداخل العدو ومخارجه وتحركاته عبر المدينة تحت السيطرة النارية لعدة أيام".

وتابعت ماليار: "أصبح هذا ممكنا بسبب سيطرة قواتنا على مرتفعات القيادة الرئيسية حول باخموت، أثناء عملية التقدم".

إلى ذلك، وعلى الرغم من بعض النجاح المزعوم بالقرب من باخموت، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن التقدم في الهجوم المضاد "ليس سريعا".

وكان زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، أعلن، في مايو الماضي، أن مقاتليه سيطروا على المدينة بعد شهور من المعارك الدموية التي أصبحت نقطة محورية في الحرب.

وانسحبت قوات فاجنر في وقت لاحق من المدينة وسلمتها إلى الجيش الروسي، بينما واصلت أوكرانيا القتال لاستعادة السيطرة.