ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، باستقبال 14 سفينة متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 15 سفينة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 15488 طنا، تشتمل على 1205 أطنان يوريا، و1550 طن مولاس، و100 طن كسب فول صويا، و3690 طن كلينكر، و2100 طن علف بنجر، و4431 طن أسمنت معبأ، و2412 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53519 طنا، تشتمل على 14980 طن قمح، و2540 طن ابلاكاش و13399 طن حديد و 9600 طن خردة و10000 طن سكر، و3000 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42399 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136457 طنًا، كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1184 طن قمح، متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5445 شاحنة.