«صناعة الدواء»: معظم الأدوية مسعرة على أن الدولار بـ8 إلى 15 جنيها

«البهي»: أزمة نقص الدواء قاربت على الانتهاء.. والأسعار الجديدة بسبب زيادة التكلفة

أرجع المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أزمة نقص الأدوية التي يشهدها السوق إلى فترة أزمة شح الدولار، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء متجاوزا 70 جنيها.

وقال «البهي»، خلال تصريحات صحفية على فضائية،«Extra News» ، مساء الخميس، إن الدواء يعتبر السلعة الوحيدة المسعرة جبريا في مصر، مضيفا أن «أغلب الأدوية مسعرة عندما كان الدولار يساوي 8 جنيهات، أو على أقصى تقدير 15 جنيها، وأصبحت التكلفة 5 أو 6 أضعاف وهو ما سبب خسائر للمصانع».

وأضاف مستشار غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: «كان يجب أن تتحرك الأسعار في هذه الفترة، وفي المقابل كان من المستحيل طبقا لمسئولية هيئة الدواء تجاه المواطن أن ترفع الأسعار إلى هذه النسبة، فعلى مدار عام تراكمت الخامات في الموانئ، ولم تستطع المصانع أن تفرج عنها؛ لأن تكلفة الخامات اليوم أصبحت تفوق أضعاف سعر بيع الدواء».

وأكد أن توحيد سعر الصرف مؤخرا مثل خطوة إيجابية باتجاه حل الأزمة، لافتا إلى أن هيئة الدواء المصرية شكلت لجنة لمراجعة أسعار الأدوية.

وأضاف أن عملية مراجعة أسعار أكثر من 27 ألف دواء تستغرق بعض الوقت، لا سيما وأن بعض الأدوية تم تحديد أسعارها عندما كان سعر الدولار 8 جنيهات فقط.

وتابع: «الأمر يتطلب بعض الوقت لأن الأدوية سعرت في فترات متلاحقة، بمعنى أن هناك أدوية مسعرة عندما كان الدولار بـ8 جنيهات، والبعض سعرت مؤخرًا، ولا يصح زيادتها جميعا بنسبة واحدة، فلا بد من مراجعة لجان التسعير للأسعار حتى تتمكن من تسعيرها».