وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، برفع مقلب قمامة على قطعة أرض مهجورة وسط كتلة سكنية بحي غرب، وذلك في استجابة عاجلة لشكوى سيدة مسنة، وتضررها من تراكم القمامة على قطعة أرض ملكية خاصة.

ووجه "أبو النصر"، خلال جولته الميدانية المفاجئة بشوارع وميادين المحافظة، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بالاستجابة العاجلة لشكاوى وطلبات المواطنين، وتكثيف حملات النظافة والإشغالات، ورفع جميع مقالب القمامة وتراكماتها ونقلها إلى المحطات الوسيطة خارج الكتلة السكنية؛ تمهيدًا لنقلها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة والسماد العضوي بمركز أسيوط؛ لفرزها وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات.

فيما ترأس رئيس حي غرب، ونوابه ومسئولي الإنقاذ السريع بالمحافظة، حملة استهدفت رفع مقلب القمامة بمنطقة ترعة الملاح على قطعة أرض فضاء، وسط كتلة سكنية بحي غرب على مساحة 200 متر، وتم رفع ما يقارب من 45 قلاب من المخلفات بواسطة معدات الحي والإنقاذ السريع.