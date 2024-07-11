 الأمم المتحدة: قرابة نصف مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: قرابة نصف مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 8:52 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 8:52 م

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة يعانون من "مستويات كارثية من الجوع".

وذكرت الأمم المتحدة، في منشور عبر منصة "إكس": "إن إمكانية الوصول والإمدادات المحدودة تعني أن الأسر غالبا لا تحصل على المساعدة الغذائية التي تحتاج إليها".

ولفت المنشور إلى أن برنامج الأغذية العالمي لايزال على الأرض، لكنه يحتاج إلى إمكانية وصول موثوقة وإمدادات إغاثية.

وأفادت المنظمات الإغاثية بأنه بعد مرور تسعة شهور من الحرب والدمار الشديد في قطاع غزة تحول الوضع الإنساني بين السكان إلى أزمة حادة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 38 ألفا و345 شهيدا، إلى جانب 88 ألفا و295 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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