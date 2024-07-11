حرس الحدود الأوكراني يمنع 23 مجندا من مغادرة البلاد

منعت قوات حرس الحدود الأوكرانية 23 مجندا من الفرار إلى مولدوفا المجاورة.

وقالت السلطات اليوم الأربعاء إن المجموعة وصلت إلى الحدود في إقليم بوديلسك بمنطقة أوديسا بشاحنة حبوب وتم اعتقال أفراد المجموعة خلال محاولتهم اللاحقة للهروب سيرا على الأقدام.

وأفادت تقارير أن وجهتهم كانت منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا.

ولتأكيد ذلك، عرض حرس الحدود لقطات تم التقاطها بجهاز رؤية ليلية للهاربين في أحد الحقول.

ويتردد أن هؤلاء الجنود دفعوا لأحد المهربين ما بين 4600 يورو و14800 يورو (4800 دولار و15500 دولار) بالعملة المشفرة. ويواجهون الآن غرامات لمحاولتهم عبور الحدود على نحو غير قانوني وسيتم تسليمهم إلى مكتب التجنيد التابع للجيش بالمنطقة.

وكانت أوكرانيا، في أعقاب تعرضها للغزو الروسي واسع النطاق منذ أكثر من عامين، قد فرضت الأحكام العرفية وأمرت بالتعبئة. ومنذ ذلك الحين، لا يستطيع المجندون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما مغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية.

ومع ذلك، يحاول الكثيرون الفرار عبر الحدود الخضراء، أساسا إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.