استجابة فورية من محافظ جنوب سيناء لشكوى المواطنين من تكدس السيارات بكمين عيون موسى

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اتصالات فورية بالجهات الأمنية المختصة، ورئيس مدينة رأس سدر، فور تلقيه إشارة بوجود تكدس كبير للسيارات، اليوم الخميس، بكمين عيون موسى، لاستبيان الأمر وإنهاء التكدس بما لا يخل بالإجراءات القانونية والأمنية.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجهات المختصة استجابت على وجه السرعة، وجرى إنهاء التكدس خلال دقائق معدودة، وسط رضاء قائدي السيارات.

وأوضح أنه جارٍ إعداد دراسة لوضع آلية للتعاون بين المحافظة والجهات الأمنية المختصة والجهات الفنية، لتلافى حدوث مثل هذه الأمور مجددًا.

وقدم المواطنون الشكر لمحافظ جنوب سيناء، والجهات الأمنية والجهاز التنفيذي، لسرعة الاستجابة، مما ساهم في عبور السيارات في سهولة وسط الأجواء شديدة الحر التي تشهدها المحافظة.

جدير بالذكر، أن جنوب سيناء تشهد إقبالًا كبيرًا من الرحلات السياحية الداخلية، خلال عطلات نهاية الأسبوع مما يسبب تكدسات مرورية في الأكمنة الأمنية.