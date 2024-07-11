كولومبيا تخسر اثنين من لاعبيها في مواجهة الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا

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يستعد منتخب كولومبيا لخوض نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 أمام الأرجنتين، فجر الإثنين المقبل، دون اثنين من لاعبيه البارزين.

ذكرت قناة "tycsports" الأرجنتينية، أن المنتخب الكولومبي سيخوض مباراة النهائي دون الثنائي دانيال مونوز وريتشارد ريوس.

وأوضحت أن المدافع مونوز تعرض للطرد من مباراة أوروجواي في الدقيقة 45، بعدما حصل على بطاقتين صفراويين، ليغيب بسبب الإيقاف عن نهائي الأرجنتين.

أما ريتشارد فتعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني مننفس المباراة، ليخرج محمولا على نقالة، وبذلك يتأكد غياب الثنائي عن المباراة النهائية.

التانجو صعد لنهائي البطولة بعد تغلبه على كندا (2-0) في نصف النهائي، بينما وصلت كولومبيا بعد الفوز الصعب على أوروجواي (1-0).