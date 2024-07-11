إخماد حريق في برج كاتدرائية تعود للقرون الوسطى في فرنسا

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أعلن مسئولو الإطفاء في مدينة روان الفرنسية، اليوم الخميس، إخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق في البرج الكبير لكاتدرائية المدينة.

وكان عمال البناء قد اكتشفوا الحريق خلال العمل ببرج الكاتدرائية وضغطوا على أجراس الإنذار، واندلعت النيران على ارتفاع 120 مترا.

ووصلت فرقة الإطفاء والعديد من سيارات الإطفاء والعشرات من رجال الإطفاء، الذين صعدوا إلى برج الكاتدرائية عن طريق سلم عملاق، وغطت المنطقة سحابة سوداء من الدخان أمكن مشاهدتها من بعد.

وأخلت السلطات الكاتدرائية في عاصمة منطقة نورماندي، وقامت بتطويق المنطقة المحيطة بها.

وقال نيكولا ماير روسينيول عمدة مدينة روان، إنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق. ولم ترد أية تقارير عن حدوث إصابات.