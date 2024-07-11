 حريق على متن طائرة ركاب سعودية في مطار بيشاور الباكستاني دون إصابات - بوابة الشروق
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حريق على متن طائرة ركاب سعودية في مطار بيشاور الباكستاني دون إصابات

د ب ا
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 2:05 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 2:05 م

أعلنت الخطوط الجوية السعودية ، اليوم الخميس ، اندلاع حريق على متن طائرة ركاب سعودية إثر خروجها عن المدرج في مطار بيشاور في باكستان دون وقوع إصابات.

وقالت الخطوط الجوية السعودية ، في بيان اليوم ، إن" طائرة الخطوط السعودية من طراز A330 R تعرضت لحريق في منظومة الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار بيشاور ونتج عنه خروج الطائرة عن مسار المدرج".

وأكدت إجلاء جميع الركاب عبر زلاقات النجاة بأمان ولم تقع أي إصابات، مشيرة إلى أن "الطائرة تخضع حاليا لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين".

ووفق البيان ، تحمل الطائرة التسجيل HZ-AQ28 وكانت تشغل الرحلة رقم SV792 وأقلعت من العاصمة السعودية الرياض إلى بيشاور في باكستان.


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