تقرير: إسرائيل قصفت مدارس العودة في خان يونس بصواريخ أمريكية

كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف مدرسة تؤوي نازحين بعبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، صنعت بالولايات المتحدة.

واستشهد في القصف الإسرائيلي على مجمع مدارس المتنبي (العودة) في خان يونس نحو 30 فلسطينيا وأصيب 53 آخرون، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وفي مقطع فيديو تم تصويره في مكان الحادث من قبل صحفي يعمل لدى شبكة "سي إن إن" في أعقاب الغارة، تظهر بوضوح بقايا قنبلة أمريكية الصنع ذات قطر صغير من طراز "إس دي بي" GBU-39 (SDB) وفقًا لـ3 خبراء في الأسلحة المتفجرة الذين راجعوا الفيديو.

ونشر ناشطون فلسطينيون مشاهد مروعة من المجزرة الإسرائيلية في بلدة عبسان الكبيرة تظهر نقل جثامين شهداء، تحول بعضها إلى أشلاء.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل.

وقال المسئولون الأمريكيون إن القنابل في مرحلة الشحن، ويتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة.