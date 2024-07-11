فاجأ اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، العاملين بمستشفى القوصية المركزي لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن جولاته المستمرة على المستشفيات للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالمستشفيات حفاظًا على حقوق المرضى.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية.

وتفقد محافظ أسيوط، بعض أقسام المستشفى ومنها الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي، والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين والتقى الأهالي المترددين على المستشفى وبعض المرضى للاطمئنان على مدى رضاهم عن الخدمة الصحية المقدمة لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم، وفي استجابة سريعة وجه المحافظ بتحويل أكثر من حالة لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً العمل على تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما شدد المحافظ، على تواصله مع وزير الصحة لتسريع الإجراءات والبدء في إجراءات إنشاء المستشفى الجديد الذي سيكون بطاقة 300 سرير ويضم أقسام العيادات الخارجية ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد والغسيل الكلوى والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وثلاجة حفظ الموتى لخدمة أهالي قرى مركز القوصية والمراكز المجاورة في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.