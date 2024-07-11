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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة، لمباراة الزمالك وطلائع الجيش التي ستقام على ملعب الكلية الحربية مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز السابع برصيد 41 نقطة من 24 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة خاضها الفريق.

ق 19.. أوباما يهدر فرصة هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية ارتفعت فوق مرمى حارس طلائع الجيش

ق 10.. طلائع الجيش يسيطر على مجريات اللعب في الدقائق الماضية.

ق 5.. محمد هاني يهدد مرمى الزمالك بتسديدة قوية، ولكن الكرة تعلو فوق العارضة

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمرجابر، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي ومحمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد وناصر ماهر.

الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف إبراهيم أوباما وأحمد عبد الرحيم إيشو.

فيما يمثل فريق طلائع الجيش في المباراة كل من:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا، محمد دياب، محمد سمير، خالد سطوحي وأحمد متعب.

خط الوسط: محمد هاني، إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا وفريد شوقي

الهجوم: جودوين شيكا.