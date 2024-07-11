أفادت مصادر أمنية يمنية، بأن قوات دفاع شبوة الجنوبية، أحبطت هجوما إرهابيا غادرا استهدف أحد المواقع العسكرية بمنطقة المُصينعة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وأوضحت المصادر، أن عددا من العناصر الإرهابية قتل وجرح آخرون في الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة.

وأشار مراسل فضائية «سكاي نيوز عربية»، إلى مقتل جنديين من القوات الحكومية في هذا الهجوم الإرهابي.

وبحسب المصادر، فإن العناصر الإرهابية استهدفت «موقع القلعة» التابع للواء الأول دفاع شبوة.

وأوضحت المصادر أن العناصر الإرهابية تسللت إلى منطقة شعب مذاب، وقصفت الموقع بقذائف الهاون و«الآر بي جي»، فيما زرعت عبوة ناسفة في الطريق الواصلة للموقع المستهدف، ما أدى لانفجار العبوة بمركبة عسكرية تابعة لقوات اللواء كانت قادمة للتعزيز.

وأكدت المصادر، أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة، ولم تتمكن من إجلاء كل جثث قتلاها، في حين طوقت قوات دفاع شبوة محيط المنطقة لتأمينها وملاحقة وتعقب من تبقى من العناصر الإرهابية.