الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة

أعلن رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، ترشحه لفترة ثانية، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت في مارس الماضي، إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره خصوصا رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش "قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".

يأتي هذا التعجيل للانتخابات بعد شائعات تداولتها مواقع التواصل الأجنبية حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ونفت وكالة الأنباء الرسمية الخبر.