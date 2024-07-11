المغرب يدعو المجتمع الدولي لتدخل حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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دعا المغرب، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تدخل "حاسم وحازم" لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، في افتتاح الدورة الثانية لـ"منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج"، والذي يستمر حتى غد الجمعة‪، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال العلمي: "دون تدخل حاسم وحازم من جانب المجموعة الدولية، سيظل النزاع في الشرق الأوسط مولدا للأزمات في المنطقة وما حولها من جغرافيا، ومعرقلا للتنمية والرخاء المشترك".

وأوضح أن "الحرب على غزة وأعمال القتل والتهجير التي تستهدف المدنيين ليست سوى نتيجة حتمية لواقع الاحتلال وللظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 76 سنة".

وأضاف العلمي: "ستظل دوامة العنف مدمرة لكل الآمال التي تحدو شعوب المنطقة من أجل التعايش السلمي".