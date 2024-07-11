سموتريتش: إنهاء الحرب يعني أن حماس ستعود خلال عامين لما قبل 7 أكتوبر

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن إنهاء الحرب يعني أن حركة حماس لا تزال حية وستعود خلال عامين لما كانت عليه في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق يوم الاثنين الماضي، أبدى وزير المالية معارضته لاتفاق تبادل الأسرى، في كلمة له أثناء اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، والذي رفع خلاله صورة لرئيس الحركة يحيى السنوار، بحسب ما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف سموتريتش في الاجتماع، أن "هذا الاتفاق هزيمة وإذلال لإسرائيل"، قائلاً: "السيد رئيس الوزراء، هذا ليس نصرا مطلقا. إنه فشل ذريع.ولن نكون جزءا من اتفاق للانصياع لحماس".

وأدلى بهذه التصريحات في وقت يواصل فيه مسئولون إسرائيليون محادثات عبر وسطاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف محتمل لإطلاق النار مع حماس.