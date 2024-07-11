ماذا جاء في البيان الختامي لقمة حلف الناتو بواشنطن؟

أكدت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البيان الختامي للقمة التي عقدت بالولايات المتحدة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، التزامها بإنفاق دفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدول في البيان: "نؤكد من جديد التزامنا المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزام الاستثمار الدفاعي المتفق عليه في فيلنيوس (بحد أدنى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) وندرك أنه يجب بذل المزيد من الجهود بسرعة للوفاء بالتزاماتنا كحلفاء في الناتو".

وأشارت إلى أن "الإنفاق يزيد في بعض الحالات عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي كضرورة لسد الفجوات".

*دعم مسار أوكرانيا للاندماج في المجتمع الأوروأطلسي

كما أكد حلف الناتو دعمه الكامل لـ "مسار لا رجعة فيه" لاندماج أوكرانيا في المجتمع الأوروأطلسي وعضوية الحلف.

وقال البيان: "نرحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته أوكرانيا منذ قمة العام الماضي للناتو في فيلنيوس بشأن إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية والأمنية المطلوبة، وبينما تواصل أوكرانيا هذا العمل الحيوي، سنواصل دعمها في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو".

وأضاف البيان أنه لن يكون بمقدوره توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف إلا عندما يوافق جميع الأعضاء، وتستوفي كييف جميع الشروط المطلوبة.

*بعثة للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا

كما أفاد البيان بأن القمة قررت إنشاء بعثة للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا تابعة لحلف شمال الأطلسي لتنسيق الإمدادات العسكرية والتدريب لأوكرانيا من دول الناتو وشركائها، وتتمثل مهمتها في وضع المساعدة الأمنية لأوكرانيا على أساس آمن".

وأوضح أن "قمة الناتو قررت إنشاء مركز مشترك للتحليل والتدريب والتعليم مع أوكرانيا لدراسة وتطبيق تجربة الصراع في أوكرانيا".

*مساعدات لكييف بقيمة 40 مليار يورو على الأقل

وتعهّد قادة الحلف منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو على الأقل "خلال العام المقبل" لمساعدتها في القتال ضد روسيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما دعا البيان جميع الدول إلى عدم تقديم أي مساعدة لروسيا، وأدان كل من يسهل ويطيل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما اتفقوا على وضع توصيات بشأن النهج الاستراتيجي للعلاقات مع موسكو لقمة التحالف المقبلة.

وفي الوقت نفسه، نص البيان على أن حلف "الناتو" لا يسعى إلى المواجهة ولا يشكل تهديدا لروسيا.

*تعزيز الوجود بالشرق الأوسط

كما أعلن أعضاء الناتو أن الحلف يهدف إلى تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل "دعم السلام" في المنطقة.

وأشار البيان الختامي إلى أن الجوار الجنوبي لحلف شمال الأطلسي يوفر فرصا للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع: "من خلال شراكتنا، نسعى جاهدين للمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز السلام والازدهار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن أعضاء الحلف اعتمدوا خطة عمل لتعزيز التوجه نحو الجنوب، وسيفتح الناتو مكتبًا في العاصمة الأردنية عمان، وسيواصل العمل مع السلطات العراقية.

*قلق من العلاقات بين الصين وروسيا

وأعلن قادة دول حلف الناتو أن العلاقات الوثيقة للصين مع روسيا تسبب قلقا عميقا، واتهموا بكين بلعب دور رئيسي في مساعدة موسكو في هجومها على أوكرانيا.

وأوضح قادة الحلف إن الصين "أصبحت عامل تمكين حاسم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة "بلا حدود" معها، ودعمها الواسع النطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية".