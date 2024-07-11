الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وموسكو ومنطقتي تامبوف وتولا.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إحباط عدد من المحاولات، التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 5 طائرات من دون طيار، اثنتان منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي تامبوف وتولا وموسكو".