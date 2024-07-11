 المستشار محمود فوزي: برنامج الحكومة 3 سنوات ومدته مقبولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار محمود فوزي: برنامج الحكومة 3 سنوات ومدته مقبولة

أحمد عويس
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 12:04 م

أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بنتائج أعمال اللجنة باجتماع أمس، مشيراً إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وأن المناقشات تضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبولة في ظل المتغيرات العالمية.

ولفت إلى أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.

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