 حكم برازيلي لنهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا - بوابة الشروق
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حكم برازيلي لنهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا

وكالات
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 10:37 م

اختارت لجنة التحكيم في اتحاد أمريكا الجنوبية، الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، لإدارة نهائي كوبا أمريكا، بين الأرجنتين وكولومبيا.

ويقام نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، فجر الإثنين المقبل، على ملعب هارد روك، في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان كلاوس، الذي أدار في بطولة كوبا أمريكا، مباراة فنزويلا والمكسيك بدور المجموعات، حكم المباراة الأخيرة التي خسرها المنتخب الكولومبي أمام الأرجنتين بهدف نظيف في فبراير 2022 في تصفيات كأس العالم.

كما أدار مباراة كولومبيا أمام بيرو في كوبا أمريكا 2021، وكذلك المباراة أمام باراجواي التي انتهت بالتعادل 1-1 في التصفيات.

وأدار كلاوس، مباراتين في مونديال قطر 2022 في مرحلة المجموعات، وهما مباراة انجلترا وإيران (6-2)، وكندا والمغرب (1-2).


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