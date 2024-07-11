الاقتصاد البريطاني يعود إلى النمو في مايو

أظهرت البيانات الرسمية، نمو الاقتصاد البريطاني بأسرع من المتوقع في مايو، حيث زاد الإقبال على التسوق مجددا وتعافى قطاع البناء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 4ر0 % في مايو.

وجاء الارتفاع بعد عدم تسجيل أي نمو في أبريل عندما أثر الطقس الرطب على إنفاق المستهلكين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه. ميديا).

وكان خبراء الاقتصاد توقعوا أن إجمالي الناتج المحلي سوف ينمو بواقع 2ر0 % في مايو.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: "نما الاقتصاد بقوة في مايو وشهدت كل القطاعات الرئيسية زيادات".

وأضافت: "شهد العديد من تجار التجزئة والجملة شهرا جيدا، حيث تعافى كلاهما من أبريل السيئ. كما نما قطاع البناء بأسرع معدل له خلال عام تقريبا بعد الضعف الذي شهده مؤخرا، حيث عزز بناء المنازل ومشاريع البنية التحتية القطاع."