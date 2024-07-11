لأول مرة منذ فترة طويلة، تعرضت العاصمة الروسية موسكو لهجوم بطائرة درون أوكرانية خلال الليل. ولكن عمدة المدينة كتب عبر تطبيق تليجرام اليوم الخميس إنه تم إسقاط طائرة درون.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن الحادث انتهى بدون عواقب خطيرة، حيث أنه تم إسقاط الطائرة الدرون بالقرب من بلدة ستوبينو الصغيرة.

وتقع موسكو على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود بين روسيا وأوكرانيا، ونادرا ما تستهدفها أوكرانيا. وكان سوبيانين قد أعلن آخر مرة عن محاولة الهجوم على موسكو منذ شهر. ووقعت هجمات بصورة أساسية الصيف الماضي، عندما تعرض وسط مدينة موسكو التجاري للهجوم، بالإضافة إلى مواقع أخرى.

ومنذ ذلك الحين، تم تعزيز الدفاعات الجوية حول موسكو بصورة كبيرة. وعلى الرغم من أن سوبيانين قال إنه لم تقع أضرار للمدينة، فإن مناطق أخرى روسية تعرضت للهجوم.

وكانت منطقة بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا الأكثر تضررا. وقالت السلطات إن رجلا قٌتل في قرية عندما اصطدمت طائرة درون بسيارة.

وأصيب سبعة آخرون جراء القصف في بلدة شيبيكينو الحدودية، حسبما قال الحاكم فياشيسلاف جلادكوف.