 الأهلي يتعاقد مع الدنماركي ستيفان مادسن لتدريب «رجال اليد» - بوابة الشروق
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الأهلي يتعاقد مع الدنماركي ستيفان مادسن لتدريب «رجال اليد»

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 6:12 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 6:12 م

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الدنماركي ستيفان مادسن، لمدة موسمين، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي.

وقال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي إن ستيفان وقع على العقود، على أن يتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد.

وتابع العوضي أن التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.


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