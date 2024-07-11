الناتو يعلن عن جهوزية نظام الدفاع الصاروخي إيجيس آشور في بولندا للاستخدام

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن نظام الدفاع الصاروخي التابع للحلف "إيجيس آشور"، الذي بنته الولايات المتحدة في بولندا، بات في كامل جهوزيته للاستخدام.



وقال الحلف في بيان يوم الأربعاء إن نظام الدفاع الصاروخي المتمركز في مدينة ريدزيكوفو شمالي بولندا "جاهز للدفاع عن التحالف".



وأضاف البيان أن المنشأة أصبحت جزءا من الدرع الدفاعي الصاروخي لحلف شمال الأطلسي وهي مصممة لكشف وتتبع واعتراض الصواريخ الباليستية.

بدوره أشار الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إلى أن الانتهاء من بناء نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ووضعه في حالة الاستعداد الكامل في بولندا كان "خطوة مهمة للأمن عبر الأطلسي وقدرة الناتو على الدفاع ضد التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ الباليستية".

وقد بدأ بناء قاعدة الدفاع الصاروخي في ريدزيكوف في عام 2016. ووفقا لمصادر، كلف بناؤها الولايات المتحدة 850 مليون دولار في البداية، وكان من المخطط تشغيل المجمع في عام 2018، لكن العمل تأخر.

ووصلت المنشأة إلى جاهزيتها التشغيلية في ديسمبر 2023، ثم بدأت عملية نقلها إلى حلف شمال الأطلسي.