تقرير إسرائيلي: فرصة بايدن للتوسط في اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل انتهت

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر أمريكية قولها إن الفرصة المتاحة أمام إدارة الرئيس جو بايدن للتوسط في اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر انتهت.

وقال مشرع ديمقراطي ومساعد جمهوري في مجلس الشيوخ للصحيفة إنه لم يتبق ما يكفي من الوقت في أجندة الكونجرس كي يعقد مجلس الشيوخ جلسات الاستماع اللازمة للموافقة على صفقة الدفاع مع السعودية، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

والواقع أنه لم يتبق سوى أقل من أربعة أسابيع ينعقد فيها مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن ينعقد في السابع والعشرين من سبتمبر للمرة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات، وتشمل هذه الفترة شهر أغسطس، حيث يكون الكونغرس مفتوحا لمدة يومين فقط.

ويمكن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر- نظرياً - أن يحاول استدعاء المشرعين للعودة من العطلة في أكتوبر، لكن المصدرين في الكونجرس أقرا بأن الإدارة لن تكون قادرة على تأمين دعم الجمهوريين العشرة تقريبا اللازمين للموافقة على الاتفاقية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

بدوره، اعتبر مسئول في البيت الأبيض أن فرصة تأمين الصفقة "لم تنته بالكامل".

واتفقت المصادر على أن الصفقة غير ممكنة دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار أولا في غزة، وهي نقطة أوضحها علنا كبار المسئولين الأمريكيين والسعوديين.