البديوي: دول الخليج وبريطانيا ماضون قدماً لاتفاقية التجارة الحرة خلال العام الحالي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء ، على أن هناك اتفاقا خليجيا بريطانيا يؤكد أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والسعي نحو توقيع هذه الاتفاقية خلال العام الحالي.

جاء ذلك في تصريح بعد لقائه وزير الدولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة جوناثان رينولدز، اليوم في لندن وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

وأشار البديوي إلى الاهتمام الكبير من الحكومة البريطانية الجديدة، والرغبة الصادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبر عنه وزير التجارة البريطاني في أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2024.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها: علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم متابعة سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

وأكد الجانبان على تطلعهما لتسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وسرعة عقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين للانتهاء من فصولها والتوقيع عليها خلال فترة السنة الجارية، بما سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

وكان وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية جريج هاندز قد أعلن أن إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي "مهم جدا للمملكة المتحدة"، مؤكدا أن منطقة الخليج هي منطقة مهمة بالنسبة لبريطانيا.