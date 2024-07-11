جنوب السودان: تعيين وزير جديد للمالية ورئيس لشركة البترول الحكومية

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أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزير المالية أوو دانيال شوانق، ورئيس شركة البترول الحكومية "نايل بتروليام" برنار أمور ماكيني، من منصبيهما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.

وجاء في قرار بثته إذاعة جنوب السودان الحكومية مساء أمس الأربعاء، أن كير عين ماريال دونجرين أتير، نائب المفوض العام السابق لهيئة الإيرادات الوطنية، في منصب وزير المالية خلفا لشوانق.

وجاء في قرار منفصل تعيين محمد لينو بنجامين، وكيل وزارة البترول السابق، مديرا إداريا لشركة "نايل بتروليام".

ولم يتم الإفصاح عن سبب إجراء التغييرين.

ومن المقرر أن تجري الدولة الغنية بالنفط انتخابات رئاسية يوم 22 ديسمبر.