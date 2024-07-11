رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رغبته في التوسط بين الجيش السوداني والدعم السريع

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، زيارة رسمية إلى السودان، استغرقت يوما واحدا، تتعلق بعلاقات البلدين وبحث الحرب الدائرة في السودان، منذ ما يقرب من عامين.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن قناة «الشرق» للأخبار، قولها إن «رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن رغبته في التوسط بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع»، وفقًا لمصادر مطلعة.

وآبي أحمد هو أول زعيم يزور البرهان في بورتسودان منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وبينما سيطرت قوات الدعم السريع على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم ووسط وغرب البلاد، يسيطر الجيش على ولايات في الشرق والشمال، منها بورتسودان التي اتخذ منها قاعدة له.

وتأتي الزيارة بعد هجوم لقوات الدعم السريع على ولاية سنار بجنوب شرقي البلاد الشهر الماضي، مما أدى إلى اقتراب الحرب من حدود السودان مع إثيوبيا.

وتعثرت العام الماضي محادثات استضافتها السعودية والولايات المتحدة في جدة بهدف التوسط من أجل وقف إطلاق النار، كما باءت حتى الآن محاولات إعادة الجيش إلى طاولة المفاوضات بالفشل.

فيما أجبرت الحرب في السودان نحو 10 ملايين شخص على ترك منازلهم، وخلقت ظروفا أشبه بالمجاعة في أنحاء من البلاد وهددت بزعزعة استقرار المنطقة.