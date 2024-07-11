استطلاع: 40% من الشباب في ألمانيا يتطلعون لتأسيس شركاتهم الخاصة

أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الشباب في ألمانيا يمكنهم أن يتخيلوا تأسيس شركاتهم الخاصة.

وبحسب الاستطلاع الذي أُجري بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، قال 11% ممن شملهم الاستطلاع الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما في ألمانيا إنهم يخططون بالفعل لتأسيس شركة، كما قال 29% إنهم ليسوا متأكدين تماما بعد من الإقدام على هذه الخطوة.

وعندما سُئلوا عما إذا كان من الممكن لهم أن يأسسوا شركة قبل بلوغهم الثلاثين من عمرهم، أجاب ثلث المشاركين البالغ عددهم 1700 تقريبا أنهم لا يستطيعون تخيل ذلك في الوقت الحالي، لكنهم لم يستبعدوا ذلك أيضا.

أجري الاستطلاع في يونيو 2023 وأيضا خلال الفترة بين 23 فبراير و24 مارس 2024.

وفي المقابل أظهر الاستطلاع أن نحو 25% من الشباب يستبعدون القيام بهذه الخطوة.

واستخلصت "بيرتلسمان" من نتائج الاستطلاع أن جيل الشباب لديه إمكانات لتأسيس المزيد من الشركات الناشئة في ألمانيا، لكن يتطلب ذلك إزالة عوائق، مثل عدم اليقين والضغط ونقص المعرفة. وأكدت "بيرتلسمان" ضرورة تعزيز التفكير الريادي والتجارة في وقت مبكر؛ أي خلال سنوات الدراسة المدرسية عبر ورش عمل.

وأشار الاستطلاع إلى أن الشباب الذكور يخططون أكثر من الإناث لتأسيس شركة. كما أن الاهتمام بذلك أعلى في المدن الكبيرة منه في المناطق التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة كحد أقصى.

وترى المؤسسة أن اهتمام 40% من الشباب بتأسيس شركة خاصة يعد أخبارا جيدة، إلا أنها تتوقع أن يُقدِم عدد أقل بكثير من الشباب فعليا على هذه الخطوة. وأشارت المؤسسة إلى أنه في عام 2023 أسس واحد من بين كل ستة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما في ألمانيا شركة.

وبالنسبة للشباب الذين استبعدوا في الاستطلاع قيامهم بتأسيس شركة، عزا حوالي ربعهم ذلك إلى عدم الثقة في مهاراتهم الخاصة وما يرتبط بذلك من عدم يقين. ويساور حوالي الخُمس الشك في أن لديهم المعرفة اللازمة التي تؤهلهم لذلك.

وترى المؤسسة أنه يجب إيصال المعلومات المتعلقة بتأسيس شركات إلى الشباب بطريقة مستهدفة، خاصة عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وأضافت المؤسسة: "سهولة الوصول إلى رأس المال المبدئي سيكون مفيدا لرواد الأعمال الشباب. ويمكن أن تساهم زيادة المنح المقدمة للشركات الناشئة والقروض الرخيصة وصناديق الشركات الناشئة المخصصة للشباب في تحقيق ذلك".



