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مصدر: اختطاف مواطنين صينيين غرب إفريقيا الوسطى


نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 7:23 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 7:23 ص

اختطف مجهولون مواطنين صينيين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، حسبما صرح ممثلو السلطات العسكرية المحلية لوكالة "نوفوستي".

وبحسب المصادر فإن هجوما على سيارة وقع في ولاية نانا مامبيري بالقرب من قرية بيلوكو القريبة من الحدود مع الكاميرون.

وأصيب جنديان من جمهورية إفريقيا الوسطى كانا يرافقان مواطنين صينيين بأعيرة نارية وتم نقلهما إلى المستشفى في بيلوكو.

وأفادت قوات درك بيلوكو بأن الخاطفين كانوا يطالبون بفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن الصينيين.

وهذه ليست الحادثة الأولى في جمهورية إفريقيا الوسطى مع مواطنين صينيين. ففي مارس، قتل تسعة صينيين في هجوم على أحد المناجم.


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