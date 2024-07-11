روسيا تعتزم الرد عسكريا على نشر أسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا

قال مسؤول بارز بالخارجية الروسية لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس إن روسيا تعتزم الرد عسكريا على النشر المقرر لأسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في سان بطرسبرخ إن الأمن الروسي سيتعرض للخطر بسبب مثل هذه الأسلحة.

وأضاف " الأسلحة بمثابة حلقة ضمن سلسلة تصعيد" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة نحو روسيا. وأوضح " سوف نعمل على الرد العسكري الأولي لهذا الأمر بدون إظهار انفعالات أو مشاعر".

ولم يذكر أي تفاصيل وكان البيت الأبيض والحكومة الألمانية قد أعلنا على هامش قمة الناتو، لأول مرة منذ الحرب الباردة، تمركز أسلحة أمريكية ذات قدرة على الوصول إلى روسيا في ألمانيا.

وابتداء من عام 2026، سوف يوفر نشر صواريخ كروز من طراز توماهوك، تصل إلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر وصواريخ اس ام-6 المضادة للطائرات و الأسلحة الأسرع من الصوت المطورة حديثا، حماية أفضل لحلفاء الناتو في أوروبا.

مع ذلك، فإن بدء النشر المقرر للصواريخ يأتي بعد أكثر من عام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، ويمكن أن يلغيه الرئيس السابق دونالد ترامب في حال أعيد انتخابه.

واستبعد ريابكوف، المسؤول عن القضايا المتعلقة بالتسليح الاستراتيجي، احتمالية تكرار التطورات التي أعقبت ما يطلق عليه المسار المزدوج الذي تبناه الناتو خلال الحرب الباردة.

وكان حلف الناتو قد أعلن في عام 1979 تمركز صواريخ نووية متوسطة المدى وصواريخ كروز في أوروبا الغربية.

وفي نفس الوقت، تعرضت المفاوضات مع الاتحاد السوفيتي حين ذاك لضغوط، مما أدى في النهاية إلى إقرار اتفاقيات مهمة لنزع السلاح النووي في الثمانينيات. وقال ريابكوف إنه لا يستطيع تخيل ما الذي تطمح أمريكا وألمانيا لتحقيقه.

وأضاف" لا يمكنهم الاعتماد على تكرار هذه التجربة. الوضع تغير جذريا".

ويشار إلى أن نشر الأسلحة جاء في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي بدأت منذ أكثر من عامين، كما أنه يعد ردا على سلوك روسيا العدواني نحو دول الناتو والاتحاد الأوروبي.