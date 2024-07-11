روسيا: نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا عودة إلى الحرب الباردة

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس، بأن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سوف يؤدي إلى حرب باردة.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة تعليقا على خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا في عام 2026: "نحن نتجه بخطوات ثابتة نحو الحرب الباردة، كل هذا حدث بالفعل"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.