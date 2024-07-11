انهيار دعم ترشيح بايدن في نيويورك مع تصاعد القلق بشأن حظوظه في الانتخابات

بدأ الدعم لترشيح الرئيس جو بايدن، يتصدع في نيويورك التي تمثل أحد الركائز الأساسية للحزب الديمقراطي.

ودعا نائب حاكم ولاية نيويورك أنطونيو ديلجادو، بايدن إلى إنهاء حملة إعادة انتخابه وإفساح "المجال لمرشح جديد"، لكن ديلجادو قال إن بايدن "يستحق امتناننا الأبدي" لإدارته للبلاد لما يقرب من أربع سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من إصدار عضو الكونجرس عن منطقة هدسون فالي بولاية نيويورك، بات رايان، النجم الصاعد في الحزب الديمقراطي، دعوة صريحة لبايدن للتنحي عن السباق ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.