الصين توجه انتقادا حادا لإعلان الناتو

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وجهت الصين انتقادا حادا لبيان قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الختامي، الذي يتهم بكين بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن مزاعم الناتو بشأن مسؤولية الصين في حرب أوكرانيا غير مبررة.

وأضاف أن الناتو ينشر معلومات مضللة صادرة عن الولايات المتحدة وبالتالي يقوض التعاون بين الصين وأوروبا.

وفي قمته التي عقدت في واشنطن، شدد الناتو من لهجته تجاه الصين.

وفي بيان القمة الختامي، يتهم الحلف بكين بأنها "عامل تمكين حاسم" لحرب روسيا ضد أوكرانيا. واستشهد بأمثلة تشمل الدعم الواسع لصناعة الدفاع الروسية وما يطلق عليه شراكة "بلا حدود".

ودعا الناتو الصين إلى الوقف الفوري لكل الدعم المادي والسياسي لحرب روسيا. وهذا يشمل أيضا السلع المدنية ثنائية الاستخدام والمواد الخام التي تستخدمها صناعة الأسلحة الروسية.