المكتب البحري الدولي يسجل 60 واقعة قرصنة خلال عام 2024

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أعلن المكتب البحري الدولي تسجيل 60 واقعة قرصنة في المياه الدولية خلال النصف الأول من 2024.

ويتشابه العدد مع الأعوام السابقة، حيث تم تسجيل 65 واقعة خلال نفس الفترة من العام الماضي و 58 واقعة خلال عام 2022 و 68 خلال عام 2021.

وقال المكتب، الذي يعد جزءا من غرفة التجارة الدولية، في بيان صحفي اليوم الخميس إن العنف ضد أفراد طواقم عمل السفن ارتفع بصورة كبيرة خلال عام 2024.

وقد تم احتجاز 85 شخصا كرهينة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 36 شخصا خلال نفس الفترة من عام 2023.

وقال مدير المكتب البحري مايكل هويليت إنه على الرغم من انخفاض حوادث القرصنةإجمالا " فأنه لا يوجد مجال للتراخي".

ووفقا لإحصاءات المكتب البحري، فإن المنطقة الأكثر خطورة كانت مضيق سنغافورة، الذي سجل 13 واقعة.

وجاءت في المرتبة الثانية إندونيسيا بواقع 12 واقعة تليها بنجلاديش 10 وقائع، والصومال 7.

وفي 84% من الحالات، تمكن القراصنة بنجاح من الصعود على السفن أو اختطافها.

وأضاف هويليت" نحن مستمرون في الحث على توخي الحذر تجاه حوادث القرصنة الصومالية".

وحث أصحاب السفن على "تعزيز قوة سفنهم" واتباع الارشادات والممارسات المثلى عند الإبحار عبر المياه الصومالية.